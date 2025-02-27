عودة الشناوي وعلى جبر لقائمة بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في السابعة من مساء غدا الجمعة على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة 16 من الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة بيراميدز عودة أحمد الشناوي حارس الفريق بعد التعافي من الإصابة كما عاد قلب الدفاع وكابتن الفريق على جبر أيضا.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة.