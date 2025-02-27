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الخميس 27 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اشتعال النيران بسبب كسر خط غاز في الصف والإطفاء تحاول السيطرة

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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اندلع حريق بسبب كسر ماسورة غاز بجوار منطقة المصانع في مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، مما أسفر عن اشتعال النيران في المكان، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ 5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماده.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع كسر في ماسورة غاز بمنطقة المصانع في الصف، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية ومسؤولو طوارئ الغاز إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحادث، والسيطرة على التسريب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الكسر ومنع امتداد النيران.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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