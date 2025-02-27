شاهد.. تريزيجيه يسجل هدف الريان الأول أمام العربي بالدوري القطري

سجل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، هدف فريقه الريان الأول في شباك العربي، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد أحمد بن علي، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري القطري.

تواجد تريزيجيه أساسيًا في تشكيل الريان أمام العربي، وافتتح التسجيل في المباراة، حيث وضع فريقه في المقدمة بهدف مبكر.

أحرز تريزيجيه الهدف الأول لفريق الريان في الدقيقة الخامسة، بعدما استغل متابعة تسديدة زميله، التي ارتدت من القائم الأيمن.

واستطاع العربي إدراك التعادل في الدقيقة 25، عن طريق لاعبه علاء الدين حسن، لتصبح النتيجة 1-1.

ويخوض تريزيجيه مع الريان المباراة رقم 13 في الدوري القطري، أحرز خلالها 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.

يحتل الريان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 21 نقطة، بينما يأتي العربي في المرتبة التاسعة وفي رصيده 19 نقطة.