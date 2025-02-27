نصر عبده: مصر حريصة على عودة العلاقات المصرية الإفريقية بقوة.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي نصر عبده، المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أن هناك حرصًا مصريًا على توطيد العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية بصورة شاملة، من خلال تعزيز أوجه التعاون على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية خاصة لدى الدول التي تشهد بعض الصراعات.

وأضاف "عبده"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن مصر حريصة على عودة العلاقات المصرية الإفريقية بقوة، لافتًا إلى أن هذا من أولى اهتمامات الرئيس السيسي، لكي تكون القاهرة في قلب القارة الإفريقية، مضيفًا أن مصر تقف بجانب كافة الدول الأفريقية وتقدم الكثير من الدعم لهذه الدول.

وأوضح أن القاهرة دعمت زامبيا، وقدمت ما تستطيع من دعم سياسي واقتصادي وتعليمي وثقافي، مشيرًا إلى أن القاهرة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم لكافة الدول الإفريقية بلا استثناء.