الحسيني: مصر كانت جاهزة للمتغيرات التي حدثت في المنطقة الفترة الأخيرة

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن التغيرات الجيوسياسية التي حدثت في المنطقة الفترة الأخيرة هزت المنطقة بصورة كبيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي.

وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أُطلق في مصر منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج وضع في اعتباره ما يُسمى باقتصاد الحرب، وتحدث رئيس مجلس الوزراء في 2021 عن أن القاهرة في اقتصاد حرب، وهذا يعني أن معظم موارد الدولة تتجه للبعد الأمني.

ولفت إلى أن القاهرة كانت جاهزة لكافة المتغيرات التي حدثت في المنطقة منذ أربع أو خمس سنوات، ولولا جاهزية الدولة المصرية لهذه المتغيرات لتعرض الاقتصاد المصري لحالة من الموت والضياع.