وزير الشباب يشهد ختام مهرجان الإسماعيلية للهجن في دورته الـ٢٠

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، ختام منافسات مهرجان الإسماعيلية للهجن في دورته الـ٢٠، بمضمار الهجن بمحور ٣٠ يونيو نطاق مركز ومدينة فايد.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ممدوح جعفر قائد الجيش الثاني الميداني، اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية لشئون التنمية المحلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، عدد من نواب مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

واستهلت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها إقامة آخر شوطين من المنافسات النهائية للمهرجان، كما ضمت الفعاليات عددًا من الفقرات الفنية والفلكلورية التي دمجت بين السمسمية والتراث البدوي الذي يميز محافظة الإسماعيلية.

وفي كلمته، قال اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية "يسرني ويشرفني أن أقف أمامكم اليوم في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا" مهرجان الهجن بالإسماعيلية"، الذي يعود إلينا بعد توقف دام خمس سنوات، هذا الحدث ليس مجرد سباق رياضي، بل هو احتفالٌ بموروثنا الثقافي الأصيل، وتأكيدٌ على عمق جذورنا الممتدة في تاريخ هذه الرياضة العريقة".

وأضاف: " كان غياب المهرجان لفترة طويلة تحديًا لنا جميعًا، ولكن عودته اليوم تعكس مدى تمسكنا بتراثنا وتقاليدنا، وإصرارنا على استدامة هذا الموروث الأصيل للأجيال القادمة، إن سباقات الهجن ليست مجرد سباقات سرعة، بل هي قصة كفاح وصبر، وتجسيد لروح العراقة والتقاليد العربية التي نفخر بها.

وتابع : “لا يفوتني في هذا اليوم أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في عودة هذا الحدث الكبير، من قيادة حكيمة، ومنظمين، وملاك الهجن، ومتسابقين، وجمهور كريم جاء ليشاركنا هذه الفرحة، كما نشكر كل من قدم الدعم لضمان نجاح المهرجان وتنظيمه بالصورة المشرفة التي تليق بالإسماعيلية وتاريخها العريق في احتضان سباقات الهجن”.

واختتم أن عودة مهرجان الهجن ليست مجرد مناسبة احتفالية، بل هي خطوة نحو تعزيز السياحة الرياضية، ودعم الاقتصاد المحلي، وربط الأجيال الجديدة بتراثها الغني، ونتطلع لأن يكون هذا المهرجان نقطة انطلاق جديدة نحو المزيد من النجاحات والتطوير لهذه الرياضة التراثية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بعودة مهرجان الإسماعيلية للهجن عقب توقفه لمدة ٥ أعوام، متمنيًا استمراره لدورات عديدة قادمة، في ظل دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة والتقارب بين كل أبناء مصر.

أعلن "صبحي" أنه بالتنسيق مع محافظ الإسماعيلية، وقائد الجيش الثاني الميداني، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون التنمية المحلية، عن إقامة مضمار للهجن بمحافظة الإسماعيلية، لدعم رياضات الهجن وأبناء القبائل المصرية.

وفي كلمته، أعرب اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية لشئون التنمية المحلية والرئيس الفخري لاتحاد الهجن، عن سعادته بتواجده داخل محافظة الإسماعيلية، واصفًا الإسماعيلية بأرض البطولات والفدائيين، معتزًا بمدة خدمته بمحافظة الإسماعيلية ضمن صفوف الجيش الثاني الميداني.

وأكد "فودة" على دعمه الكامل لإقامة مضمار للهجن بمحافظة الإسماعيلية، لدعم رياضات الهجن وتلبية طلب أبناء القبائل المصرية.

واختتمت الفعاليات بتسليم الكؤوس والجوائز لأصحاب المراكز الأولى بكافة الأشواط.

وعلى هامش المهرجان، تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، معرضًا للمنتجات اليدوية والحرفية البدوية، ومعرض منتجات مبادرة أيادي مصر، ومجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية.

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