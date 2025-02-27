طارق لطفي لـ "البوابة نيوز": مشاهد الأكشن في "العتاولة 2" تفوق الجزء الأول

قال الفنان طارق لطفي، إن كواليس العمل مع أحمد السقا وباسم سمرة كانت ممتعة للغاية، وهذا لأنهم أصدقاء في الحقيقة، وهذا بالطبع أنعكس على الشاشة، كما أن هناك كيمياء كبيرة بينهم، وهذا من أسباب نجاح الجزء الأول، حيث ظهرت المشاهد التي جمعتهم بصورة مميزة، لأن كلًا منهم حريصًا على أن يظهر زميله بأفضل صورة ممكنة.

وأشار طارق لطفي في تصريح خاص لـ"البوابة"، إلى أن جميع المشاهد في مسلسل العتاولة كانت صعبة، ولكن مشاهد التصوير الخارجي كانت أكثر صعوبة وذلك بسبب صعوبة الجو وتغير المناخ، كما أن مشاهد الأكشن في الجزء الثاني أكثر من الجزء الأول ومشاهد الأكشن تحتاج إلى مجهود كبير واستعدادات خاصة كي تظهر بأفضل صورة ممكنة وتستغرق ساعات تصوير طويلة.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.