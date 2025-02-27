“الجامعات الأهلية تتفوق في جذب الطلاب على الخاصة” رسالة ماجستير بجامعة المنصورة

نوقشت بكلية التجار جامعة المنصورة، رسالة الماجستير في إدارة الأعمال المقدمة من الباحث إسلام مفيد عبد الباقي، بعنوان «دور أليات التواصل الرقمي في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعات، دراسة مقارنة بين الجامعات الخاصة والأهلية»، بقاعة الدكتور عبد العزيز مخيمر والتي توصلت إلى أن الجامعات الأهلية ورغم حداثتها التاريخية كانت أكثر تأثيراً في جذب طلابها من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من الجامعات الخاصة.



ترأس لجنة المناقشة والحكم الدكتور وفقي السيد الإمام، أستاذ التسويق ورئيس قسم إدارة الأعمال الأسبق كلية التجارة جامعة المنصورة مشرفا ورئيسا، وعضوية كل من الدكتور عبد العزيز علي حسن، أستاذ التسويق ورئيس قسم إدارة الأعمال الأسبق وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتور محمد احمد عبد اللطيف، عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة مساعد وزير الأثار الأسبق، وأقرت اللجنة بالإجماع منح الباحث إسلام مفيد عبد الباقي، درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

وقال الباحث إسلام مفيد، إن الدراسة استهدفت تحديد دور آليات التواصل الرقمي «وسائل التواصل الاجتماعي، المواقع الإلكترونية للجامعات، محركات البحث، البريد الإلكتروني» في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعات من خلال استخدام نموذج AIDA بأبعاده الأربعة «الانتباه، الاهتمام، تحريك الرغبة والاستجابة»، واعتمدت الدراسة على قائمة استبيان عبر الإنترنت لجمع البيانات من طلاب الجامعات المستهدفة.



وأضاف أن نتائج الدراسة توصلت إلى وجود علاقة ارتباط معنوية إيجابية بين آليات التواصل الرقمي وأبعاد جذب الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية، كما أشارت إلى وجد تأثير معنوي لآليات التواصل الرقمي على أبعاد جذب الطلاب.

وانتهت الدراسة إلى وجود دور مؤثر لآليات التواصل الرقمي في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار إلى أن الدراسة أوصت بإنشاء إدارة متخصصة للتسويق الإلكتروني بكل جامعة من الجامعات الخاصة والأهلية، تكون مسئولة عن إنشاء المحتوي الإلكتروني في مختلف آليات التواصل الرقمي، بالطريقة والآلية التي تعكس صورة الجامعة المراد إبرازها للطلاب المقبلين على الالتحاق بالجامعة ومتابعة تحديثها بصفة مستمرة، على أن تتبع هذه الإدارة لنائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب مباشرة.