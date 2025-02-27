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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة: 5% معدل النمو الاقتصادي المتوقع الفترة المقبلة

الدكتور محمد حمزة
الدكتور محمد حمزة الحسيني
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قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن الوكالات الائتمانية الدولية مستقلة ولا تخضع لتوجهات الدول، فهذه الوكالات عبارة عن منظمات دولية تحتوي على مستشارين من كافة أنحاء العالم، وتدرس الاقتصاد العالمي من خلال الكثير من المعايير، وتضع رؤية إيجابية أو سلبية لاقتصادات الدول المختلفة.

وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن هذه الوكالات خلال السنوات السابقة كان لديها رؤية سلبية لمصر، ولكن خلال الفترة الأخيرة أصبحت هذه الوكالات ترى مصر بصورة إيجابية، وترى أن معدل النمو المتوقع لمصر سيصل لـ5%، وهذا المعدل كبير للغاية في المنطقة.

ولفت إلى أن الحرب في قطاع غزة أثرت سلبًا على دخل مصر من قناة السويس والسياحة، ولكن تحرك الحكومة وعقد صفقات مثل رأس الحكمة أعطى لوكالات التنصيف الاقتصادية الشعور بأن مصر قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بصورة مباشرة.

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