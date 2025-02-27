التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى عيد الأم

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 35 لسنة 2025 بمد فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) حتى يوم 21 مارس المقبل، وذلك بهدف دعم حركة التجارة الداخلية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من التخفيضات.

وأكد الوزير أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي منذ انطلاقه حتى الآن بلغ 2800 محل في مختلف محافظات الجمهورية، موضحًا أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال بيع الملابس، بل يشمل أيضًا محال الأدوات المنزلية، ومحال بيع الجلود مثل الأحذية والحقائب، إلى جانب أنشطة تجارية أخرى.

وشدد القرار الوزاري على ضرورة حصول المحال الراغبة في المشاركة على موافقة مسبقة من مديريات التموين في نطاقها، مع الالتزام بإعلان أسعار السلع المعروضة قبل وبعد الخصم لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور شريف فاروق مديري المديريات بضرورة تسهيل الإجراءات لأصحاب المحال الراغبين في الانضمام إلى الأوكازيون، مع تكثيف الرقابة على جودة السلع والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الفعلية، لضمان تقديم عروض حقيقية للمستهلكين.