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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الحسيني: 30% نسبة مساهمة الصناعة في الناتج القومي عام 2030

الدكتور محمد حمزة
الدكتور محمد حمزة الحسيني
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قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن مصر استطاعت أن تواجه التحديات التي حدثت مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وعملت على تنمية القطاع الصناعي المصري بصورة كبيرة.

وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن مصر استطاعت أن تحل الكثير من المشكلات الصناعية المستمرة منذ 25 عامًا، وهذا ساهم في زيادة الناتج القومي بـ17%، ومن المتوقع أن تُساهم الصناعة في 2030 بنسبة 30% من إجمالي الناتج القومي.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية في السابق كانت تتخذ القرارات السياسية والاقتصادية بدون استشارة أحد، ولكن الفترة الأخيرة أصبحت الحكومة تُنظم اجتماعات مع رجال الأعمال ورجال الفكر، وبناء على هذه الاجتماعات أصبحت تُتخذ قرارات الحكومة، وهذا دليل على وجود فكر متزن باتخاذ القرارات التي تضمن التلاحم المجتمعي بكافة فئاته.

الدكتور محمد حمزة الحسيني الجمعية المصرية بالأمم المتحدة الحرب الروسية الاوكرانية الصناعة