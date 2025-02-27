الحسيني: 30% نسبة مساهمة الصناعة في الناتج القومي عام 2030

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن مصر استطاعت أن تواجه التحديات التي حدثت مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وعملت على تنمية القطاع الصناعي المصري بصورة كبيرة.

وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن مصر استطاعت أن تحل الكثير من المشكلات الصناعية المستمرة منذ 25 عامًا، وهذا ساهم في زيادة الناتج القومي بـ17%، ومن المتوقع أن تُساهم الصناعة في 2030 بنسبة 30% من إجمالي الناتج القومي.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية في السابق كانت تتخذ القرارات السياسية والاقتصادية بدون استشارة أحد، ولكن الفترة الأخيرة أصبحت الحكومة تُنظم اجتماعات مع رجال الأعمال ورجال الفكر، وبناء على هذه الاجتماعات أصبحت تُتخذ قرارات الحكومة، وهذا دليل على وجود فكر متزن باتخاذ القرارات التي تضمن التلاحم المجتمعي بكافة فئاته.