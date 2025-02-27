الوكرة يسحق الخور في الدوري القطري بمشاركة حمدي فتحي

سحق فريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، مضيفه الخور بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الخور، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري القطري.

شارك حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة ضد الخور، ولعب المباراة كاملة، ليسهم في حصد النواخذة 3 نقاط جديدة في الدوري القطري هذا الموسم.

مباراة الخور ضد الوكرة

افتتح فريد بولاية التسجيل لصالح الوكرة في الدقيقة 23، ثم أضاف أيوب عسال الهدف الثاني في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق حمدي فتحي بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، قلص ريكاردو جوميس الفارق لفريق الخور بهدف في الدقيقة 51، قبل أن يختتم فريد بولاية ثلاثية الوكرة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

بذلك، شارك حمدي فتحي في 17 مباراة هذا الموسم مع الوكرة في الدوري القطري، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفًا وحيدًا.

وانتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

بتلك النتيجة، رفع الوكرة رصيده إلى 20 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما تجمد رصيد الخور عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.