صلاح محسن رجل مباراة المصري وسموحة بالدوري

حصل صلاح محسن لاعب المصري البورسعيدي، على لقب أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام سموحة.

حيث جمعت المصري البورسعيدي مباراة امام سموحة في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري.

ونجح الفريق المصري البورسعيدي بقياده مديره الفني الجديد انيس بوجلبان ، في خطف نقاط فريق سموحة في المباراة التي جمعتهم اليوم في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري.

حيث فاز الفريق المصري على سموحة بثلاثة اهداف مقابل لاشيء، احرز الاهداف صلاح محسن وجون إيبوكا .

وكان قد دخل المصري بتشكيل:

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي ، محمد هاشم ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، أحمد عيد ، محمد مخلوف ، سامادو أتدجيكو ، عبد الرحيم دغموم لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن لخط الهجوم.



البدلاء : محمود حمدي ، حسن علي ، محمد دبش ، خالد الغندور ، ميدو جابر ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر ، جون ايبوكا ، بابا بادجي.