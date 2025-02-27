محافظ القليوبية يفتتح معرضين لـ "أهلا رمضان" بمدينتي الخانكه وقليوب

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس النواب، والدكتور محمد أبو ليله رئيس مركز ومدينة الخانكة واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب معرضين لـ "أهلاً رمضان" في مدينتي الخانكة وقليوب، وذلك لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأجرى المحافظ والوفد المرافق له، جولة تفقدية داخل المعرضين، حيث اطلعوا على مختلف السلع المعروضة، وتفقدوا الأسعار المخفضة التي تتراوح بين 20 إلى 30%.

وأشاد المحافظ بجودة المنتجات وتنوعها، وأكد على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم.

شهد المعرضان إقبالاً كبيراً من المواطنين، الذين أشادوا بالأسعار المخفضة وتنوع السلع المعروضة.

وشملت التخفيضات مجموعة واسعة من السلع الأساسية، مثل الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، واللحوم، والدواجن، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه الطازجة.

أكد المحافظ أن افتتاح هذه المعارض يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتخفيف من الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء المحافظة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي بدور الغرفة التجارية في دعم هذه المعارض، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأكد على أن الغرفة التجارية تعمل بالتعاون مع المحافظة على توفير كافة السلع التي يحتاجها المواطنون خلال شهر رمضان.

شهد المعرضان إقبالاً كبيراً من المواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم بتوفير السلع بأسعار مخفضة. وأشادوا بجهود المحافظة والغرفة التجارية في توفير هذه المعارض.

أكد المحافظ على استمرار الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع. ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.

وجه المحافظ الشكر لكافة الجهات المشاركة في تنظيم هذه المعارض، وأشاد بجهودهم في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

افتتاح معرض أهلا رمضان

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