وزير الخارجية يجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الحكومة اللبنانية

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس ٢٧ فبراير، بالسيد نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية.



نقل الوزير عبد العاطي، تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وخالص تهنئة سيادته لرئيس الوزراء اللبناني على حصول حكومته على ثقة أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مصر تُثمن تلك الخطوة الهامة التي تدشن لمرحلة جديدة نحو تحقيق تطلعات الشعب اللبنانى الشقيق.

وأكد على تضامن مصر الكامل مع لبنان واستمرارها في تقديم كافة أوجه الدعم لحكومته ومؤسساته الوطنية في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما أعرب وزير الخارجية، عن التطلع لتعزيز التعاون مع الحكومة اللبنانية في كافة المجالات خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في استعادة لبنان لأمنه واستقراره وازدهاره.



ومن جانبه، أعرب السيد نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية عن بالغ تقديره لدور فخامة السيد رئيس الجمهورية في دعم لبنان على كافة المستويات، وحرص مصر على دعم الجهود الرامية للحفاظ على استقرار ووحدة وسيادة لبنان، مؤكدًا على تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات بين شعبى البلدين الشقيقين.