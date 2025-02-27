بثلاثية نظيفة.. المصري يكتسح سموحة في الدوري

نجح الفريق المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني الجديد أنيس بوجلبان، في خطف نقاط مباراة سموحة، في المباراة التي جمعتهم اليوم، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري.

حيث فاز الفريق المصري على سموحة بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، أحرز الأهداف صلاح محسن وجون إيبوكا.

وكان قد دخل المصري بتشكيل:

محمود جاد لحراسة المرمى.

كريم العراقي ، محمد هاشم ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، أحمد عيد ، محمد مخلوف ، سامادو أتدجيكو ، عبد الرحيم دغموم لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن لخط الهجوم.



البدلاء : محمود حمدي ، حسن علي ، محمد دبش ، خالد الغندور ، ميدو جابر ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر ، جون ايبوكا ، بابا بادجي.

فيما دخل سموحة بتشكيل:

الهاني سليمان لحراسة المرمى.

عبد الرحمن عامر ، بركات حجاج ، محمد رجب الصافي ، محمد كونيه لخط الظهر ، عمرو السيسي ، محمد متولي كناريا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، أبو بكر ليادي ، عبد الكبير الوادي، محمد سعيد مكرونة كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صامويل أمادي.

البدلاء: حسين تيمور ، هشام حافظ ، محمد سالم ، مصطفى البدري ، أشرف مجدي ، محمد مصطفى ميدو ، اسلام عطية ، محمود صابر ، دوكو دودو.