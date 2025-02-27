الزمالك بتشكيل هجومي أمام زد في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، عن التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة زد.

يستضيف فريق الزمالك، اليوم الخميس، نظيره زد على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مباراة تنطلق في السابعة مساء في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يقود ناصر منسي هجوم الزمالك أمام زد، رفقة أحمد مصطفى زيزو ومصطفى شلبي، ضمن طريقة لعب بيسيرو بـ3-4-3.

يحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يأتي زد في المركز العاشر وفي رصيده 19 نقطة.

تشكيل الزمالك ضد زد

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق

خط الوسط: محمود بنتايج - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وناصر ماهر وأحمد الجفالي وسيف الجزيري.