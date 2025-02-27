البانوبي يقود تشكيل زد ضد الزمالك في الدوري

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق زد، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الزمالك بملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء ينطلق في السابعة مساء.

يقود عبد الرحمن البانوبي تشكيل زد أمام الزمالك، حيث يتواجد على رأس الهجوم بجانب مصطفى زيكو ومصطفى سعد ميسي، في ظل جلوس شادي حسين على مقاعد البدلاء.

يحتل فريق زد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المرتبة الثالثة وفي رصيده 28 نقطة.

تشكيل زد ضد الزمالك

حراسة المرمى : علي لطفي

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد إسماعيل - أحمد طارق - علي جمال

خط الوسط : بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - سامح إبراهيم

وفي الهجوم : مصطفى زيكو - عبد الرحمن البانوبي - مصطفى سعد ميسي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء زد في مباراته ضد الزمالك: محمد سيد مزيكا - محمد أشرف - إسلام إسماعيل - أحمد عادل - حمدي علاء - ماجد هاني - يورك رفائيل - عمار حمدي - شادي حسين.