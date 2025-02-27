فريق طبي بمستشفى الأطفال بالمنصورة ينجح في استخراج 13 جنيها معدنيا من معدة طفل

نجح فريق طبي بوحدة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الأطفال الجامعي بجامعة المنصورة، في استخراج عدد من العملات بلغت 13 قطعة نقود معدنية من معدة طفل يبلغ من العمر ١٥ عاماً.

و كانت المستشفى قد استقبلت طفل يعاني من الآلام شديدة أثناء البلع وتم عمل أشعة له على الصدر، تبين منها وجود عملات معدنية فى المرئ.



وعلى الفور وبعرض الحالة على الدكتور محمد عز رئيس وحدة الجهاز الهضمي، كان القرار بإجراء تدخل عاجل بالمنظار لاستخراج العملة المعدنية الموجودة بالمرئ.

ونجح الفريق الطبي في استخراج كافة العملات المعدنية الموجودة بالمرئ وعددها 13 قطعة، بسلام وبدون حدوث مضاعفات، ووضع المريض تحت الرعاية الطبية حتى تماثله الشفاء.

وقد تم إجراء المنظار تحت أشراف الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد أستاذ الجهاز الهضمى، الأستاذ الدكتور شرين الزينى أستاذ مساعد الجهاز الهضمى، والدكتورة إسراء زينهم المدرس المساعد، والطبيب أحمد حسن.

ومن جانبه أشاد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بنجاح الفريق الطبي، في إجراء التدخل الطبي للطفل، موضحًا أن هذا النجاح إضافة جديدة لسجل نجاحات مستشفى الأطفال الجامعي وتميُز كوادرها الطبية، موجهاً الشكر والتقدير لإدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أشرف شومه عميد كلية الطب، و الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، لجهودهم المبذولة وسعيهم الدءوب نحو تقديم خدمات طبية نوعية على أعلى مستوى.

كما وجه رسالة تحية وتقدير للدكتور أشرف الشرقاوي مدير مستشفي الأطفال، و الدكتور أيمن حماد رئيس أقسام طب الأطفال، و الدكتور محمد عز رئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، والفريق الطبي الذي قام بإجراء المنظار، وفريق العمل داخل الوحدة، والتي تعد من الوحدات المتميزة على مستوى الجمهورية التى تقدم الكثير من الخدمات الطبية النوعية المتخصصة في مجال تشخيص وعلاجات أمراض الجهاز الهضمى والكبد للأطفال على مستوى الجمهورية وخاصة منطقة الدلتا.