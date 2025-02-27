رئيس جامعة المنصورة يفتتح تجديدات نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس ، تجديدات نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نواب رئيس الجامعة السابقين، الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، عمداء الكليات الحاليين والسابقين، سعد عبد الوهاب أمين عام الجامعة، أعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور شريف خاطر، على حرص الجامعة على الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والإنشائية في مختلف الوحدات التي تقدم خدمات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين؛ على نحو يليق بمستوى الخدمات المقدمة من الجامعة لروادها.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية الدور المجتمعي الذى تقدمه الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير الجارية بالنادي هدفها أن يكون النادي ملتقى مناسبًا لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، يؤدي دوره على الوجه الأمثل في المجالات الثقافية والترفيهية والاجتماعية، مشيداً بجهود إدارة النادي في التحسين المستمر لكافة المرافق والخدمات.

وكرم الدكتور شريف خاطر، المحاسب أسامة عقل نائب مدير عام النادي، تقديراً لجهوده في الاشراف على عملية التجديدات.