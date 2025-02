شاهد.. تريلر الفيلم الوثائقي "Last Take"

طرحت شبكة “هولو” الأمريكية الإعلان الرسمي للفيلم الوثائقي الجديد "Last Take: Rust and the Story of Halyna"، والمقرر طرحه في 11 مارس المقبل.

يعيد الوثائقي النظر في وفاة مديرة التصوير هالينا هاتشينز في موقع تصوير فيلم "Rust" عام 2021، والثمن البشري الذي لحق بمن حولها بسبب هذه المأساة.

سيعرض فيلم Last Take: Rust and the Story of" "Halyna محادثات عاطفية مع مخرج فيلم "Rust" جويل سوزا، ومساعد الكاميرا لين لوبر، ومصممة الأزياء تيريز ديفيس، والمصورة السينمائية الجديدة للفيلم بيانكا كلاين، يتحدثون عن يوم وفاة هاتشينز وما تلا ذلك.

بعد المأساة، تم الانتهاء من تصوير فيلم "Rust" وعرضه لأول مرة في مهرجان Camerimage لعام 2024. وفقًا لشروط التسوية بين أرمل هاتشينز ماثيو ومنتجي الفيلم، من المقرر أن تذهب عائدات بيع الفيلم إلى عائلة هاتشينز.