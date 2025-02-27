تأهل 4 مصريات لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

تأهلت أربع لاعبات مصريات إلى نهائي كأس العالم للخماسي الحديث، أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 فبراير الحالي وحتى 1 مارس المقبل، على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وتصدرت فريدة خليل المجموعة الأولى من الدور نصف النهائي برصيد 1403 نقطة، ورافقت سارة محمد زميلتها للدور النهائي بعد احتلالها المركز السابع بالمجموعة برصيد 1305 نقطة.

وفي المجموعة الثانية، صعدت زينة عامر للدور النهائي بعد تواجدها في المركز السابع برصيد نقطة 1347 وجاءت مواطنتها جنا عطية في المركز الثامن بنفس رصيد النقاط وتأهلا سويا للنهائي، فيما تصدرت الفرنسية ريبيكا كاستودي المجموعة برصيد 1378 نقطة.

وبحسب نظام البطولة، تتأهل 18 لاعبة للدور النهائي بواقع 9 لاعبات من كل مجموعة، ويقام نهائي فردي السيدات يوم السبت 1 مارس القادم، ويبدأ في الساعة 10 صباحا.

وينطلق صباح الغد الجمعة، الدور نصف النهائي لمنافسات الرجال بمشاركة 6 لاعبين مصريين، حيث يتواجد الثلاثي مهند شعبان ومعتز وائل ومصطفى أبو عامر في المجموعة الأولى، ويشارك الثلاثي محمد الأشقر ومحمد حاتم ومازن شعبان بالمجموعة الثانية.

يذكر أن البطولة الثانية في سلسلة كأس العالم ستقام بالمجر ابريل القادم ، والبطولة الثالثة في بلغاريا مايو القادم ، وتستضيف مصر نهائي سلسلة كأس العالم بالإسكندرية في الفترة من 4 إلى 6 يوليو القادم .