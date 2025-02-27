محافظ المنوفية يتابع منظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.

جاء الاجتماع بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عبد الله الديب، السكرتير العام المساعد، إلى جانب المستشار القانوني، والمستشار الهندسي للمحافظة، ومديري عموم الإدارات المختصة، بما في ذلك الأملاك، والتحول الرقمي، والبنية المعلوماتية المكانية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث أكد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود لإزالة أي معوقات تحول دون تسريع وتيرة العمل.

كما وجه بتشكيل لجان متابعة في المراكز التكنولوجية لرصد معدلات الإنجاز واتخاذ الإجراءات الفورية لحل المشكلات التي قد تواجه المواطنين.

وفيما يخص تقنين أراضي أملاك الدولة، ناقش المحافظ الموقف التنفيذي للمنظومة، مشددًا على أهمية تسريع معدلات الإنجاز وتقديم الدعم اللازم لإنهاء الملفات العالقة. كما وجه بتشكيل لجان متخصصة لحصر الملفات المتبقية والعمل على إنهائها في أسرع وقت، لضمان حصول المواطنين والدولة على حقوقهم القانونية.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود وحدة المتغيرات المكانية في رصد التعديات والمخالفات، حيث شدد المحافظ على إعداد تقرير مفصل بالحالات غير القانونية لعرضه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد أنه يتابع شخصيًا وبشكل دوري المستجدات عبر منظومة المتغيرات المكانية، موجهًا بالتنسيق الكامل مع جهات الولاية المختلفة لمواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.