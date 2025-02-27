وزير الكهرباء يستقبل سفير إيطاليا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز فرص التعاون والشراكة

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير ميكيلي كوراني سفير إيطاليا لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات الكهرباء ، ومتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائي المصري الإيطالي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ورحب الدكتور محمود عصمت بالسفير الإيطالي لدى القاهرة، مشيدا بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية وقطاعات الطاقة المختلفة ، مشيرا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيأتها التابعة وبين الشركات الإيطالية ، لاسيما فى مجال المهمات الكهربائية ، وتم بحث آلية توفير الدعم الحكومي من جانب الدولتين للإسراع في مجريات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا وزيادة مساهمة الشركات الإيطالية في مشروعات القطاع فى اطار التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة فى إطار مشروع الربط بين الشبكة الكهربائية في الدولتين.

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن جزء كبير من المهمات الكهربائية الخاصة بمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي تأتي من إيطاليا وفى هذا الاطار تم التأكيد على المخطط الزمنى لتوريد المهمات الخاصة بالمشروع في ظل الالتزام بدخول الربط المصري السعودي الخدمة مطلع الصيف المقبل ، مؤكدا ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة في إطار خطة عامة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال العمل مع الشركاء ، وكذلك مواصلة تقديم التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وهناك حرص على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى هذا المجال.

وقال الدكتور محمود عصمت إن التعاون مستمر مع الجانب الإيطالي لجذب المزيد من الشركات الإيطالية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة ، ومشروع الربط الكهربائي بين قارتي افريقيا وأوروبا والذى يتم عبر مصر وإيطاليا بواسطة القطاع الخاص فى البلدين وتوفير الدعم الحكومي اللازم للشركات القائمة على تنفيذ المشروع.

ومن جانبه، اشاد السفير ميكيلي كوراني بالإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء ، مشيرا إلى استمرار العمل والتعاون وتوفير الدعم اللازم لمشروع الربط الكهربائي بين الدولتين، موضحا قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا ، والحرص على تشجيع مزيد من المستثمرين الإيطاليين على ضخ استثمارات جديدة بمصر فى ظل الاجراءات الحكومية لتشجيع الاستثمار الأجنبي وخاصة فى قطاع الطاقة.