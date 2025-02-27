محافظ المنوفية يبحث مع ممثل "مستقبل مصر" إقامة منافذ غذائية بأسعار مخفضة

التقى اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، والمستشار الهندسي للمحافظة، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.

تناول اللقاء مناقشة آليات إقامة منافذ لتوزيع المنتجات الغذائية وأنشطة الجهاز المختلفة داخل المحافظة، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، وتحقيق الاستقرار في الأسواق، وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد محافظ المنوفية خلال اللقاء أهمية الدور الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر في دعم جهود التنمية المستدامة، مشددًا على دعمه الكامل للمبادرات التي تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، ومواجهة ارتفاع الأسعار لضمان استقرار السوق.