حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة زد في الدوري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة زد، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين عصر اليوم قبل التحرك إلى ملعب المباراة.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين ومنحهم التعليمات الأخيرة استعداداً لمواجهة زد.