محافظ المنوفية يشهد استلام 3 أطنان لحوم ضمن "صكوك الإطعام"

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استلام 3 أطنان من اللحوم ضمن مشروع "صكوك الإطعام"، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة، وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

يأتي هذا في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية، بالتنسيق مع محافظة المنوفية، لدعم الفئات المستحقة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الشيخ الدكتور حسام محمد الشتيحي، وكيل مديرية أوقاف المنوفية، و محمد جمعة، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد محافظ المنوفية، أن مشروع "صكوك الإطعام" يُعد من أبرز مشروعات التكافل الاجتماعي التي تنفذها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى استمراريته على مدار العام بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين جودة حياتهم.

كما أوضح أن هناك خطة لتوزيع اللحوم لضمان وصولها إلى مستحقيها في مختلف القرى والنجوع بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود وزارة الأوقاف في رعاية الأسر البسيطة، مثمنًا دورها في توفير الدعم اللازم للفئات غير القادرة، واستمرارها في تقديم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحقيق حياة كريمة للمواطنين.