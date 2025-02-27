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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تريزيجيه يقود تشكيل الريان ضد العربي في الدوري القطري

محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه نجم الريان القطري
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أعلن البرتغالي أرتور جورج، المدير الفني لفريق الريان، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة العربي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري القطري.

يستضيف فريق الريان بقيادة تريزيجيه، اليوم الخميس، نظيره العربي على ملعب استاد أحمد بن علي، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود تريزيجيه تشكيل الريان أمام العربي، إذ يتواجد في الخط الهجومي رفقة البرازيلي روجر جيديس.

خاض تريزيجيه مع الريان 12 مباراة في الدوري القطري، أحرز خلالها 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.

يحتل الريان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 21 نقطة، بينما يأتي العربي في المرتبة التاسعة وفي رصيده 19 نقطة.

تشكيل الريان ضد العربي 

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