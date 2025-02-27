"بعد دفع الدِيّة".. وقف حبس نجل طليقة شيف شهير بتهمة دهس عامل

قررت نيابة الشيخ زايد، اليوم الخميس، إخلاء سبيل نجل طليقة شيف شهير، ووقف تنفيذ حكم حبسه بقضية دهسه عامل دليفيري ووفاته بالشيخ زايد.

تنازل أسرة عامل الدليفري

وكشف دفاع أسرة عامل دليفري عن تنازل الأسرة عن الحق المدني فى اتهام ابن طليقة شيف شهير بدهسه بعد دفع الدية الشرعية.

وتقدم دفاع أسرة عامل الدليفري الضحية بطلب الى المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر لإيقاف تنفيذ العقوبة بعد التصالح من أسرة المجني عليه وتنازلهم عن القضية ودفع دية بلغت 3 ملايين جنيه.

حكم أول درجة

وكانت قد قضت محكمة جنح الطفل بالشيخ زايد، في 26 ديسمبر الماضي، بمعاقبة نجل زوجة شيف شهير؛ بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامه بدهس عامل دليفري والتسبب في وفاته بمدينة الشيخ زايد.

تفاصيل الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصطدام سيارة "شيف شهير" بدراجة نارية، مما أدى إلى وفاة قائدها بالجيزة.

وبالفحص، تبين أنه تم الإبلاغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة عن وقوع حادث تصادم ووجود متوفي.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة اصطدمت بدراجة نارية من الخلف، ما أدى إلى وفاة قائد الدراجة.

وأفاد أحد شهود الواقعة بأن قائد السيارة فر هارباً عقب وقوع الحادث، ثم توقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة، وترجل منها وفر هارباً.

وتبين أنه في وقت لاحق، حضر إلى مقر القسم مالك السيارة محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته، وهو طالب يبلغ من العمر 16 سنة ولا يحمل رخصة قيادة.

وأقر بأن نجل زوجته هو مرتكب الحادث وفر هارباً من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له.

وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على السيارة ومالكها ونجل زوجته، وتولت النيابة العامة التحقيقات.