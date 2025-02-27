إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالسلوم

أصيب 7 أشخاص من مدينة السلوم الحدودية بإصابات متنوعة، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بشارع الكورنيش، وتم نقلهم لمستشفى السلوم التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى السلوم التخصصي، 7 مصابين في الحادث المشار إليه، وهم فرحات حسن جمعة 23 سنة، يعاني من نزيف تحت أغشية المخ، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، والتحويل إلى مستشفى مطروح العام، ومؤمن حامد محمد 22 سنة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرح تهتكي عميق بفروة الرأس، خروج تحسن، وعادل موالى خليل 21 سنة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجروح تهتكية بفروة الرأس، خروج تحسن، وأيمن حميده عطية 25 سنة، يعاني من اشتباه وجود شرخ بعظام الوجه، خروج حسب الطلب، وأحمد حميدة عطية 23 سنة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجروح تهتكية بفروة الرأس، خروج تحسن، وكريم عمورة عطية 22 سنة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجروح تهتكية بفروة الرأس، خروج تحسن، وفوزى حسن جمعة 26 سنة، يعاني من تورم بالمخ واضطراب بدرجة الوعي، وتم تحويل الحالة إلى مستشفى مطروح العام.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.