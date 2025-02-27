أحمد حلمي: مشروعات البنية التحتية والحزمة الجديدة للدعم الاجتماعي تعزز التنمية المستدامة

أكد المهندس أحمد حلمي، الباحث الاقتصادي ونائب رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة، إلى جانب الحزمة الجديدة للدعم الاجتماعي، تعزز جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار حلمي إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 10 تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية والتنمية، مما ساهم في تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وأوضح حلمي، في تصريحات تلفزيونية على قناة “إكسترا نيوز”، أن الحزمة الجديدة تشمل زيادة المعاشات بنسبة 15% في العام المالي القادم، مع رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، مما يعكس حرص الدولة على دعم كبار السن وذوي الدخل المحدود.

كما أشار إلى زيادة أسعار المحاصيل الزراعية مثل القمح والقطن، مما يعود بالنفع على الفلاحين ويزيد من عائداتهم.

وأضاف حلمي أن الدولة تعمل أيضًا على تحسين الخدمات الصحية من خلال فحص الحالات الحرجة وتوفير العلاج، بالإضافة إلى القضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات.

كما أشار إلى إنشاء جامعات ومدارس جديدة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة التعليم وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.