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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تحقق فى بلاغ هالة صدقى ضد حساب "أبوجودت" على فيسبوك

هالة صدقي
هالة صدقي
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فتحت جهات التحقيق بالنيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من الفنانة هالة صدقي، ضد حساب على موقع الفيس بوك يحمل اسم (أبو جودت)، والتي اتهمته بالتشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بلاغ الفنانة هالة صدقي ضد حساب على  فيس بوك 

وأمرت جهات التحقيق بتعقب الحساب الذى اتهمته الفنانة هالة صدقى، ومعرفة هوية صاحبه، تمهيدا لضبطه وعرضه على للتحقيق.

كانت الفنانة هالة صدقي تقدمت ببلاغ يفيد تضررها من أحد الأشخاص، للتشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقدمت ما يدل على صحة الاتهام، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتمثلت الاتهامات التي تضمنها بلاغ هالة صدقي، قيام هذا الشخص بإنشاء صفحة على الفيسبوك وإدارتها بقصد الإساءة لها، ونشر صور وعبارات للتشهير بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استكمال التحقيقات.

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