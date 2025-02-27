ستارمر يزور واشنطن لتقديم عرض أمني يدعم أوكرانيا

وصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، زيارته للولايات المتحدة بأنها "محاولة لإنقاذ أوكرانيا والتحالف عبر الأطلسي".

وأكد ستارمر في واشنطن أنه يحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة التعاون مع أوروبا لتحقيق النجاح.

ستارمر يهدف إلى ضمان الدعم الأميركي لأي هدنة بين روسيا وأوكرانيا، في وقت يسعى فيه القادة الأوروبيون لإبطاء محادثات السلام بعد قرار مفاجئ من ترامب لفتح مفاوضات مع بوتين.

تسعى بريطانيا وفرنسا للحصول على ضمانات أمنية أميركية تشمل القوة الجوية والاستخبارات لردع أي هجوم روسي مستقبلي، وهو ما يعد تحدياً كبيراً لترامب.

بدوره، صرح الرئيس الأمريكي بأنه لن يقدم ضمانات أمنية كبيرة، مؤكدًا أن أوروبا يجب أن تتحمل المسؤولية.