إبراهيم فريد يفوز برئاسة الاتحاد العربي للدراجات النارية

فاز الكابتن إبراهيم فريد، برئاسة الاتحاد العربي للدراجات النارية، وذلك في الانتخابات التي أقيمت اليوم علي تطبيق برنامج زووم بحضور ممثلي الدول التالية: مصر والسعودية والجزائر وجيبوتي والسودان وفلسطين.

وأسفر الاجتماع أيضا عن فوز محمد زقرير نائب رئيس الاتحاد الجزائري للدراجات النارية بمنصب نائب أول رئيس الاتحاد العربي للدراجات النارية وفوز علي الشاذلي رئيس اتحاد جيبوتي للدراجات النارية بمنصب نائب ثان لرئيس الاتحاد العربي للدراجات النارية.

جاء ذلك في إطار انتخابات الاتحاد العربي للدراجات النارية في دورته الجديدة من ٢٠٢٥ حتي عام ٢٠٢٩، وبحضور سعد السفياني من دولة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحضر أيضا الدكتور باسل الشاعر ممثلا عن اتحاد الاتحادات الرياضية العربية.

ويأتي اختيار فريد بإجماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للدراجات النارية كرئيس للاتحاد العربي نتيجة لجهوده المبذولة في الارتقاء باللعبة ونشرها في كل البلدان العربية ومساهمته في تطوير اللعبة وممارستها محليا وعربيا وإفريقيا وتنظيمه للبطولات الكبرى التي جمعت أبناء الوطن العربي وآخرها تنظيم البطولة العربية للدراجات النارية وغيرها من المحافل الدولية والقارية.