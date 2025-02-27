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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يشهد عددًا من الأنشطة والفعاليات بمدرسة المراغة الثانوية الصناعية

الطلاب
الطلاب
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شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، عددا من الفعاليات والأنشطة الطلابية بمدرسة المراغة الثانوية الصناعية العسكرية بنين، بحضور اللواء أ.ح مختار محفوظ  قائد قطاع جنوب، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم نائب المستشار العسكري، والنائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقد شهد المحافظ فعاليات طابور الصباح بالمدرسة، ثم مجموعة من العروض الرياضية والعسكرية، أعقبها تفقد معرض منتجات الأقسام المختلفة بالمدرسة، ومنها " نجارة الأثاث، والتبريد والتكييف، وشبكات المياه، والزخرفة".

وهنأ " سراج " الحضور جميعا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيدا بالمستوى التدريبي الراقي للطلاب، مؤكدا أن هذا النمط من التعلم نحتاجه بشدة في ظل ما يحيط بمصر من تداعيات ومؤامرات، موجها رسالة إعزاز وتقدير باسم جميع أهالي محافظة سوهاج إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواقفه الحاسمة والبطولية للحفاظ على التراب المصري والكرامة المصرية، معربا عن تمنياته بأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء .

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