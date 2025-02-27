أوجلان يدعو حزب العمال الكردستاني لـ "حل نفسه" لإنهاء الصراع مع تركيا

دعا زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، في رسالة من معتقله، الخميس، الحزب إلى "حل نفسه" و"نزع سلاحه"، وهي خطوة قد تنهي 40 عامًا من الصراع مع تركيا.

وقال أوجلان: "يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها، ويجب على حزب العمال الكردستاني حل نفسه"، داعيًا إلى عقد مؤتمر للإعلان الرسمي عن ذلك.

وجاء البيان بعد زيارة وفد من حزب "المساواة والديمقراطية للشعوب" التركي المؤيد للأكراد، الذي التقى بأوجلان لاستلام الرسالة.

وكان الهدف من الزيارة تحفيز حزب العمال الكردستاني على التخلي عن السلاح، في خطوة قد تؤدي إلى إنهاء التمرد الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ عام 1984.

ويُتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على تركيا، التي شهدت صراعًا دامًا لعدة عقود.

وأوجلان، المعتقل في إمرالي منذ 1999، يعيش في عزلة تامة ولا يتمكن من التواصل إلا نادرًا مع العالم الخارجي.