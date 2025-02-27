ليفربول يسعى لضم نجم عربي لخلافة محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع نجم عربي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ تحسبًا لرحيل محتمل للنجم المصري محمد صلاح عن صفوف الريدز.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتجديد العقد، مما يثير التكهنات حول مستقبل نجم منتخب مصر.

ليفربول يبحث عن بديل محمد صلاح عبر بوابة ريال مدريد

وفي ظل هذه التطورات، بدأ نادي ليفربول في البحث عن بديل محتمل لهداف الريدز محمد صلاح، ووقع اختيار العملاق البريطاني على المغربي براهيم دياز، جناح ريال مدريد الإسباني.

يرى ليفربول أن دياز يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لتعويض صلاح، حيث يتميز اللاعب المغربي بالمهارة والسرعة والقدرة على صناعة الفارق في الخط الهجومي.

وأفادت شبكة «fichajes» العالمية، أن ليفربول بدأ بالفعل اتصالات غير رسمية مع ريال مدريد لتقييم وضع دياز، تمهيدًا لتقديم عرض رسمي للتعاقد معه في الصيف المقبل.

براهيم دياز

من جانبه، يقدر ريال مدريد مرونة دياز وقدرته على اللعب في عدة مراكز هجومية، لكن النادي الملكي قد يدرس العروض المقدمة لضم اللاعب المغربي إذا كانت مغرية.

ويبدو أن ليفربول مستعد لتقديم عرض كبير لضم براهيم دياز، خاصة وأن النادي الإنجليزي يرى فيه البديل المثالي لـ صلاح.

ويمتلك براهيم دياز عقدًا مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2027، وخاض 100 مباراة مع الملكي حتى الآن.