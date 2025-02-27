أجرت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، جولة تفقدية بقطاع البنجر التعليمي أقصي شرق المحافظة؛ لمتابعة انضباط العملية التعليمية وتفعيل الأنشطة التربوية بمدارس القطاع.

وشهدت وكيل الوزارة احتفالية الأنشطة الطلابية وتكريم الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024 /2025 على مستوى القطاع، كذلك تكريم المدارس الفائزة بالمراكز الأولى بمسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الإعدادية، وذلك بمدرسة عقبة بن نافع للتعليم الأساسي بالقرية ٢٧ بحضور محمد عجيل مدير القطاع التعليمي، والدكتور معتز وكيل القطاع، ومحمد عبدالمالك رئيس مجلس أمناء البنجر.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة ترحيب من طالبتين بوكيل الوزارة باللغتين العربية والإنجليزية، ثم توالت فقرات الاحتفالية، حيث قدم طلاب البنجر عرضا رياضيا نال الإعجاب والإشادة من الحضور، ثم فقرات فنية معبرة ومسرحية منهجية رائعة عن تاريخ مصر العريق وحب الوطن مما يرسخ لدي الطلاب الانتماء الوطني، وكان مسك ختام فقرات الاحتفالية قصيدة ألقتها أحدي الطالبات بصورة شعرية جميلة عن فضل الأم.

وخلال التكريم نقلت نادية فتحي تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لأهالي البنجر وللطلاب الأوائل مقدمة لهم أرق التهاني وأسمى التبريكات لتحقيقهم التفوق العلمي على مستوى قطاع البنجر والذي جاء نتاج اجتهاد وإخلاص وتفاني في طلب العلم مؤكدة لهم ضرورة المحافظة على التفوق بالجد والاجتهاد والمثابرة والصبر في طلب العلم.

وكرمت كذلك خلال الإحتفالية

المدارس الفائزة بالمراكز الأولى بمسابقة أوائل للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي على مستوى قطاع البنجر؛ مثمنة ذلك التسابق العلمي المعرفي والذي ساهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب وتحفيزهم على التفوق الدراسي والتنافس الشريف والعمل الجماعي.

كذلك تم تكريم رئيس مجلس أمناء البنجر ومجلس أمناء مدرسة عقبة للدعم الإيجابي الواضح العملية التعليمية.

وفي الختام

قدم وكيل الوزارة الشكر لمسئولي القطاع للجهد المتميز والإخلاص والتفاني في العمل خلال العام الدراسي الحالي مثمنة مجهودات القائمين على الإعداد الجيد والتنظيم المتميز لاحتفالية الأنشطة.

مدير تعليم مطروح تشهد احتفالية الأنشطة التربوية بقطاع البنجر وتكريم المتفوقين

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