"القابضة للمياه" تعلن رفع درجة الاستعداد بالشركات التابعة استعدادا لاستقبال شهر رمضان

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع درجات الاستعداد والطوارئ بكافة الشركات التابعة للشركة القابضة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم مع الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة لمواجهة ارتفاع معدلات الاستهلاك، وضرورة مراجعة المناطق التي تشهد تكرار المشكلات، مع تقييم دوري لكفاءة الروافع والمحطات، فى إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



ووجه المهندس ممدوح رسلان، بأهمية الالتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى ومتابعة خطط التطهير التي تنفذها كل شركة بنطاق كل محافظة وشدد رسلان على أهمية إجراء جولات تفتيشية دورية ومفاجئة على المحطات والروافع، مطالبًا رؤساء الشركات بالتواجد الميداني لمتابعة الأداء عن كثب، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة.



وأوضح، أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

فيما ناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى - في بيان لها- المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه، والاستخدام الرشيد وعدم الإسراف، ووجهت العديد من النصائح عن كيفية الحفاظ على المياه وصيانة الأدوات الصحية وإصلاح التسريبات المنزلية عبر صفحتها على موقع الفيسبوك كل نقطة بتفرق، facebook.com/kolno2tabtfre2