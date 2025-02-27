قرار جديد من المحكمة ضد مدرب "كيك بوكسينج" في اتهامه بالتعدي على فتيات

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة مدرب “ كيك بوكسينج” متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم على إحدى اللعبة، لجلسة 30 أبريل المقبل.

وكانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.