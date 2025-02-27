ads
الخميس 27 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار جديد من المحكمة ضد مدرب "كيك بوكسينج" في اتهامه بالتعدي على فتيات

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة مدرب “ كيك بوكسينج” متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم على إحدى اللعبة، لجلسة 30 أبريل المقبل.
وكانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

30 أبريل الكيك بوكسينج المجنى عليه تأجيل محاكمة متهم