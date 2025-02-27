بريطانيا: ندرس إرسال قوات لحفظ السلام في أوكرانيا

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الخميس، إن لقاء رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يأتي في توقيت تاريخي في ظل الحرب المستمرة في أوروبا.

وأشار لامي إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يسعى للهيمنة على جيرانه، وأنه ماهر في استخدام التضليل والخداع، ولا يتعامل إلا مع القوة.

وأكد لامي أن بريطانيا لن تتردد في إرسال قوات إذا كان ذلك ضرورياً للحفاظ على السلام في أوكرانيا.

في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، يوم الأربعاء، إن روسيا رفضت فكرة تجميد خط المواجهة في أوكرانيا عند وضعه الحالي، وكذلك فكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يقبل بوجود قوات أوروبية في أوكرانيا من أجل الحفاظ على السلام.

من جانبه، أوضح لافروف أن روسيا ترفض فكرة تقسيم أوكرانيا إلى جزئين، بحيث يكون جزء منها تحت السيطرة الروسية والآخر تحت سيطرة أوكرانيا. وأضاف لافروف، خلال زيارة له إلى الدوحة، عاصمة قطر، قائلاً: "هذا لن يحدث".