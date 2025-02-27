هيئة قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

قدم المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى، والمستشار الأمين العام، بخالص التهاني وأصدق التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى مستشاري وأعضاء الهيئة وجميع العاملين بها، وإلى الشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية جمعاء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وتابع : “في هذه الأيام المباركة، ندعو الله عز وجل أن يمنّ علينا جميعًا بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقنا لصيام نهاره وقيام ليله، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال”.



واختتم: “نسأل الله أن يعيد هذا الشهر الكريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

حفظ الله مصر وشعبها وجيشها.

