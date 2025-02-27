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الخميس 27 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

هيئة قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قدم المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى، والمستشار الأمين العام، بخالص التهاني وأصدق التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى مستشاري وأعضاء الهيئة وجميع العاملين بها، وإلى الشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية جمعاء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتابع : “في هذه الأيام المباركة، ندعو الله عز وجل أن يمنّ علينا جميعًا بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقنا لصيام نهاره وقيام ليله، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال”.

واختتم: “نسأل الله أن يعيد هذا الشهر الكريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات”. 

حفظ الله مصر وشعبها وجيشها.
 

أعضاء المجلس الأعلي التهاني البركات الرئيس عبد الفتاح السيسي هيئة قضايا الدولة