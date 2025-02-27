رئيس البرلمان التركي: مستعدون لدعم السلام في الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الممكن من أجل تحقيق السلام في النزاع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى استعداد تركيا للمساهمة في الوساطة وتسهيل المفاوضات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، في العاصمة أنقرة، وفقًا لما أفادت به وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضح قورتولموش أن الحرب التي دخلت عامها الرابع تسببت في مقتل آلاف الأبرياء ودمار المدن والبنية التحتية، لافتًا إلى أن النزاع قد تطور ليصبح صراعًا واسع النطاق بين روسيا والغرب وليس مجرد حرب بين دولتين.

وأضاف أن تركيا، كدولة جارة لكل من روسيا وأوكرانيا، بذلت جهودًا حثيثة منذ بداية النزاع لفتح قنوات الحوار ودعم المفاوضات من أجل إنهاء الحرب.

وأكد أن بلاده قامت بتسهيل عملية تبادل الأسرى بين الطرفين، كما التزمت باتفاقية مونترو بشأن المضائق ومنعت مرور السفن الأجنبية غير الإقليمية إلى البحر الأسود.

وفيما يتعلق بسوريا، أشار قورتولموش إلى أن تركيا تأمل أن تسهم روسيا في عملية إعادة إعمار سوريا، وأن البلاد بحاجة إلى دعم دولي لتطوير مؤسساتها.