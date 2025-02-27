"القاهرة الإخبارية": الدفعة الجديدة المرتقب تحريرها تشمل 44 طفلا وسيدتين

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن المستشفى الأوروبي استقبلت 456 أسيرا فلسطينيا فجر اليوم، وكانت علامات الإجهاد وآثار التعذيب والتنكيل التي مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق هؤلاء الأسرى واضحة.

وأضاف "جبر"، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية: "الأسرى المفرج عنهم قالوا إن الاحتلال الإسرائيلي كثف من أساليب التعذيب الجسدي بحقهم خلال الساعات الأخيرة قبل الإفراج عنهم، بالإضافة إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية كانت مشتعلة وملتهبة بفعل الممارسات الوحشية بحق الأسرى الفلسطينيين على مدار 15 شهرا الماضيين".

وتابع: " 3 من الأسرى الفلسطينيين دخلوا إلى المستشفى الأوروبي على الفور كونهم وصلوا بحالة صحية متدهورة للغاية وهم بحاجة العلاج الفوري، أما باق الأسرى بدا عليهم علامات الإرهاق والنقص الشديد في الوزن فضلا عن علامات الضرب المبر ح الذي تعرضوا له خلال فترة تواجدهم في سجون الاحتلال".

وأكد: " ننتظر وصول دفعة جديدة من الأسرى المحررين إلى المستشفى الأوروبي خلال الساعات المقبلة، وتشمل 46 أسيرا بينهم44 طفلا وسيدتين، وذلك مقابل تسليم المقاومة الفلسطينية لجثامين 4 محتجزين إسرائيليين".