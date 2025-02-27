تقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اليوم الخميس، بخالص التهاني للمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد للمحافظة؛ لحصوله على درجة الماجستير في الاقتصاد الزراعى من كلية الزراعة الصحراوية والبيئية جامعة مطروح، وذلك في الرسالة المعونه: “المردود الاقتصادي والاجتماعي لمشروع حياة كريمة بمحافظة مطروح”.

وأكدت توصيات الدراسة على دور برنامج حياة كريمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقرى المستهدفة بمحافظة مطروح خلال تنفيذ البرنامج على ١١ قرية بمطروح ضمن المرحلة التمهيدية في عام ٢٠١٩، حيث تمت الدراسة الميدانية على قرية زاوية العوامة بالضبعة ومدى تأثير برنامج حياة كريمة عليها مع المقارنة قبل وبعد تنفيذ برنامج حياة كريمة بها.

وضمت لجنة المناقشة والحكم كلا من: الدكتور جابر أحمد بسيونى، أستاذ الاقتصاد الزراعى المتفرع بكلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية، والدكتور عمرو عبد الحميد رفعت أستاذ الاقتصاد الزراعي، وعميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بجامعة مطروح السابق، مشرف رئيسي وعضو، والدكتور عون خيرالله عون أستاذ الاقتصاد الزراعى المتفرغ بكلية الزراعة بالشاطبى جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل حلمي مرسى الرفاعي أستاذ دكتور علوم وتقنية الأغذية كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بجامعة مطروح.

محافظ مطروح يهنئ السكرتير العام المساعد لحصوله على الماجستير في الاقتصاد الزراعي

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