فاطمة عمر.. تحدت الإعاقة وأصبحت أيقونة مصر في رفع الأثقال

في ساحات الرياضة العالمية، هناك أسماء تكتب بحروف من نور، لكن قليلًا ما نجد امرأة تتحول إلى أسطورة خالدة، ليست فقط بسبب الألقاب والميداليات، ولكن بسبب رحلة كفاح ملهمة هزمت المستحيل، وأصبحت رمزًا للإرادة والقوة، و"فاطمة عمر"، اسم صنع التاريخ في رفع الأثقال البارالمبية، وأصبح نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية والعربية، بعدما سطرت إنجازات لا تتكرر على مدار 31 عامًا من التحدي والانتصار.

ولدت فاطمة عمر، لتواجه قدرًا لم يختره أحد، لكنها لم تسمح للإعاقة أن تكون حاجزًا أمام أحلامها، منذ طفولتها، امتلكت طاقة جبارة، وحلمت بأن تكون بطلة رياضية ترفع علم مصر في المحافل الدولية، وبدأت رحلتها مع رفع الأثقال في سن صغيرة، وواجهت في بدايتها نظرات الشفقة، ولكنها كانت ترى نفسها في مكان آخر على منصات التتويج، تتقلد الميداليات، وتكسر كل القيود المجتمعية.

في عام 2000، دخلت فاطمة عمر التاريخ من أوسع أبوابه عندما حققت أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية في سيدني، لتصبح أول امرأة مصرية وعربية تحقق هذا الإنجاز، ومن هنا، بدأت حكاية الأسطورة التي لم تعرف سوى الذهب.. توالت الإنجازات في الدورات التالية “ ذهبية أثينا 2004، ذهبية بكين 2008، ذهبية لندن 2012، فضية ريو دي جانيرو 2016، وفضية طوكيو 2020”، وبذلك أصبحت المرأة الوحيدة في العالم التي تحقق 6 ميداليات بارالمبية متتالية في رفع الأثقال، منها 4 ذهبيات متتالية، في إنجاز لم يسبقها إليه أحد.

لم تقتصر إنجازات فاطمة على الدورات الأولمبية فقط، بل تربعت على عرش بطولات العالم 4 مرات “ذهبية دبي 1998، ذهبية كوالالمبور 2002، ذهبية بوسان 2006، وذهبية دبي 2014”، كما حصدت برونزية بطولة العالم 2019، لتثبت أنها قادرة على المنافسة حتى آخر لحظة في مسيرتها، وفي بارالمبياد باريس 2024، وعلى هامش المنافسات، كرمت اللجنة البارالمبية الدولية البطلة المصرية المعتزلة، تقديرًا لإنجازاتها التي ستظل خالدة في تاريخ الرياضة.

التكريم لم يكن مجرد احتفاء ببطلة اعتزلت، بل رسالة إلى العالم بأن الإرادة تستطيع كسر المستحيل، وأن المرأة المصرية قادرة على تحقيق المستحيل رغم كل الظروف، وفي يناير 2024، أعلنت فاطمة عمر اعتزالها رسميًا بعد رحلة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، مليئة بالبطولات والميداليات.

وفاطمة عمر ليست مجرد بطلة رياضية، فهي قدوة لكل امرأة مصرية تؤمن بأن الإرادة تصنع المعجزات، وتركت خلفها إرثًا من الإنجازات لن يمحى، ورسالة لكل فتاة بأن الإعاقة ليست نهاية الحياة، بل قد تكون بداية لحياة أعظم مما تخيلنا، لذلك تعتير المرأة الحديدية التي هزمت المستحيل، وستظل دائمًا رمزًا للإرادة المصرية التي لا تنكسر.

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