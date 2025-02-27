اتهامات للحوثيين بقتل 671 معتقلاً منذ 2014

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الجماعة الحوثية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين. جاء ذلك في إطار ندوة حقوقية نظمت في جنيف، سلطت الضوء على انتهاكات الحوثيين في سجونهم، بما في ذلك التعذيب والقتل.

وكشف تقرير عن مقتل 671 معتقلاً منذ 2014 نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، بينهم 98 شخصًا حُقنوا بمواد سامة وتوفيوا بعد أيام من إطلاق سراحهم.

كما عرضت الندوة تقريرًا من "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين" أفاد بتوثيق أكثر من 17 ألف حالة تعذيب و2,000 حالة اختفاء قسري، شملت 125 طفلًا و16 امرأة.

واستعرضت الندوة أيضًا الأساليب الوحشية في سجون الحوثيين، التي تشبه أساليب النظام الإيراني، كما أشار المعتقل السابق جمال المعمري إلى تعرضه لإعاقات دائمة بسبب التعذيب الذي لاقاه.

وأكد المبعوث الأممي على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين، داعيًا الجماعة الحوثية إلى الالتزام بالحقوق الإنسانية.