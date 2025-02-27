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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اتحاد بلديات غزة: 55 مليون طن من الركام عائق أمام إعادة الحياة

غزة
غزة
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أعلن اتحاد بلديات قطاع غزة، اليوم الخميس، أن حجم الدمار الناتج عن الحرب الإسرائيلية التي استمرت 15 شهراً بلغ حوالي 55 مليون طن من الركام في جميع محافظات القطاع.

وقال الاتحاد في بيان نشره على موقعه الإلكتروني بعد اجتماع طارئ في غزة: «في ظل استمرار الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية، يؤكد اتحاد بلديات قطاع غزة أن البلديات تواجه صعوبة كبيرة في الاستجابة الفعالة بسبب نقص المعدات والإمكانات الأساسية، نظراً للدمار الشامل الذي لحق بالبنية التحتية والقطاعات الخدمية والبيئية والصحية».

وأضاف البيان: «هذه الوضعية تتطلب استجابة عاجلة لتوفير الاحتياجات الأساسية للبلديات، حتى تتمكن من القيام بمهامها في خدمة المواطنين والتخفيف من المعاناة المستمرة».

كما طالب الاتحاد بتوفير الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع حوالي 55 مليون طن من الركام المنتشر في جميع محافظات القطاع، والذي يُشكل عائقاً كبيراً أمام جهود إعادة الحياة إلى المدينة، وإعادة تأهيل المرافق العامة والشوارع المغلقة.

المدينة الحرب الإسرائيلية