نائب محافظ مطروح يفتتح معارض "أهلا رمضان" بمدن الحمام والعلمين والضبعة

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، لافتتاح معارض أهلا رمضان بمدن الحمام والعلمين والضبعة، بحضور زكريا غنيم ممثلا لمديرية التموين والتجارة الداخلية، ومختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح، في إطار استعدادات استقبال شهر رمضان الكريم.

نائب محافظ مطروح يفتتح 3 معارض “أهلا رمضان”



حيث افتتح نائب محافظ مطروح معرض أهلا رمضان بمدينة الحمام، بحضور اللواء محمد صحصاح رئيس المدينة، وكذلك افتتح معرض أهلا رمضان بمدينة العلمين، بحضور اللواء علاء يوسف رئيس المدينة، ومعرض أهلا رمضان بمدينة الضبعة، بحضور اللواء محمد أبو العينين هجرس رئيس المدينة، وسط إقبال المواطنين لشراء مستلزماتهم الغذائية وغيرها؛ استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

تخفيضات تصل إلى 50٪ على بعض السلع

وتفقد نائب محافظ مطروح باكيات وأجنحة المعاررض الثلاث التى شملت بيع جميع المنتجات الغذائية الأساسية والخضار والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة بالإضافة إلى المنتجات الورقية والمنظفات وغيرها بأسعار مخفضة تتراوح ما بين ٢٥ إلى ٣٠ % تصل إلى ٥٠ % في بعض السلع، مع التوجيه باستمرار المعرض والترحيب بمشاركة التجار إلى ما بعد عيد الفطر المبارك تيسيرا على الأهالي بمشاركة أصحاب المنتجات المعروضة.

كما قام نائب محافظ مطروح بتخفيض أسعار عدد من السلع والمنتجات بما يحقق الهدف من تخفيف العبء ورضا المواطنين مع الاطمئنان على توافر أرصدة جميع السلع الأساسية، مشيدًا بتعاون ومشاركة العديد من التجار بالمعارض ومبادرات تخفيض الأسعار بجميع مدن المحافظة، بالإضافة إلى قوافل السيارات المتحركة إلى باقي المدن والقرى، والإطمئنان على وصولها إلى المناطق خارج المدن للتيسير على المواطنين مع استقبال الشهر الكريم.

ووجه نائب محافظ مطروح الشكر لجهود تنظيم المعارض الثلاثة تيسيرا على الأهالي بمدن الحمام والعلمين والضبعة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية والتجار والشركات المشاركة فى إطار الاستعداد لاستقبال لشهر رمضان الكريم، والعمل على توفير مزيد من السلع الأساسية للمواطنين وتنظيم مزيد من المعارض والمنافذ للسلع الغذائية المخفضة للمواطنين وتيسير الحصول عليها والرقابة على الأسواق ومنع أى تجاوزات وتشديد الرقابة وضبط الأسواق من خلال مديرية التموين ومباحث التموين للتيسير على المواطنين.

نائب محافظ مطروح يفتتح معارض "أهلا رمضان" بمدن الحمام والعلمين والضبعة

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