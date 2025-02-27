الأسبوع المقبل.. مجلس الشيوخ يناقش إجراءات الحكومة لمواجهة تحديات قطاع الكهرباء

يواصل مجلس الشيوخ، جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يومي الأحد والإثنين، لمناقشة طلب النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادى السيليكون المصري .

حيث يناقش المجلس طلب النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء .

وطلب النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.

كما يناقش مجلس الشيوخ طلب النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة. و يناقش المجلس طلب النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية .

ويناقش أعضاء مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية. وتناقش جلسات الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية .

